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Kültür Sanat

Özlem Gezgin'in yeni romanı Marge, İstanbul TÜYAP Kitap Fuarında Okuyucularıyla Buluşacak

FOX TV'de yayımlanan Yasak Elma dizisinde oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Özlem Gezgin, yeni romanı Marge ile İstanbul TÜYAP Kitap Fuarında okuyucularıyla buluşacak. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan kitabı ve imza günü ile ilgili açıklamalarda bulunan Gezgin, “Okuyucuların gerçek hayattan kesitler bulabileceği Marge, aslında edebiyat alanında yaptığım çalışmalarımın da yazıya dökülmüş hali. Edebiyat, sinema kadar ilgimi çeken bir alan. Bu nedenle edebiyat özelinde çalışmalarda bulunmak, kendimi huzurlu hissetmemi sağlıyor. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarında 10 Aralık Cumartesi günü okuyucularımla bir araya geleceğim için de çok heyecanlıyım.” ifadelerinde bulundu.

25 Kasım 2022 Cuma 15:23 - Güncelleme:
Özlem Gezgin'in yeni romanı Marge, İstanbul TÜYAP Kitap Fuarında Okuyucularıyla Buluşacak
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Kanatsız Kuşlar, İncir Ağacı, Hercai, Yasak Elma gibi dizilerde yer alan ve dizilerin sevilen yüzü olmayı başaran Özlem Gezgin, edebiyat dünyasında da çıkarmış olduğu kitap ile kendisine yer buldu. "En büyük hayallerimden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." diyerek kitabı ile ilgili açıklamalarda bulunan Gezgin, "Edebiyat alanında çalışmalarımı aynı çizgide sürdürmek istiyorum."

ROMAN GERÇEK HAYAT HİKAYESİNDEN UYARLANDI

Marge romanıyla edebiyat dünyasında yerini alan Özlem Gezgin, romanın gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığının altını çizdi: "Gerçek hayat hikayeleri, romanlarda sıklıkla kullanılıyor. Çünkü aslında romanlarda anlatınlar ya yazardan izler taşıyor ya da yazarın etkileşim içerisinde olduğu kişilerin olaylarına yer veriyor. Bu nedenle ne kadar gerçek dışı bir roman yazdım derseniz deyin, aslında bir şekilde gerçek hayatı kurgulayıp romana katıyorsunuz. Ben direkt olarak romanımın gerçek hayat hikayesinden uyarlandığını rahatlıkla söyleyebilirim."

İMZA GÜNÜ 10 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

İstanbul TÜYAP Kitap Fuarına katılacak olan Özlem Gezgin, 10 Aralık Cumartesi günü okurlarıyla buluşacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gezgin, ilk imza gününe katılacak olmaktan dolayı da mutlu olduğunu açıklamalarına ekledi: "Açıkçası imza günlerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü özellikle yeni yazarlar, bu tür zamanlarda okuyucularıyla bir araya gelme şansı elde ediyor. Onların kitaplarıyla ilgili neler düşündüklerini anlayabiliyor. Bunun yanı sıra okuyucularıyla birebir konuşarak keyifli bir ortam içerisinde yer alabiliyor. Bu nedenle imza günlerinin her zaman çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca en büyük hayallerimden birini gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyorum."

  • Özlem Gezgin
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