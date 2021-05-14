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Kültür Sanat

Pablo Picasso'nun 'Pencerenin yanında oturan kadın' eseri açık artırmada 875 bin 330 TL'ye satıldı

20'nci yüzyıl sanatının en ünlü isimlerinden İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 'Pencerenin yanında oturan kadın (Marie-Therese)' eseri ABD'deki müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 103 milyon dolara (875 bin 330 TL) satıldı.

DHA14 Mayıs 2021 Cuma 10:00 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 10:00
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ABD'nin New York şehrinde Christie's müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada, ünlü ressam Pablo Picasso'nun 'Pencerenin yanında oturan kadın (Marie-Therese)' adlı tablosu 103 milyon (875 bin 330 TL) dolara satıldı.

Christie's müzayede evinde eserle ilgili yer alan bilgiye göre, Marie Therese'nin gençliğinden esinlenen Picasso, söz konusu eserini 1932 yılında resmettiği ifade edildi.

Ünlü ressam, 25 Ekim 1881 tarihinde Malaga'da doğdu.

Resim sanatına olan yeteneği küçük bir çocukken fark edilen Picasso, sanat hakkındaki ilk bilgilerini aynı zamanda bir ressam olan babası Jose Ruiz Blasco'dan öğrenmişti.

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