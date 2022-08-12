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Kültür Sanat

Patara'da bulundu... Tam 2 bin 600 yıllık

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, M.Ö. 6'ncı yüzyıla tarihlenen, köpek balığı ve vatoza ait omurga kemiği bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, bu kemiklerin, Pataralıların o dönemki beslenme alışkanlıkları konusunda bilgi verdiğini söyledi.

DHA12 Ağustos 2022 Cuma 17:24 - Güncelleme:
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Patara Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında 2 bin 600 yıl önce yaşadığı belirlenen köpek balığı ve vatozların omurga kısmına ait kemikler bulundu. Patara Antik Kenti Kazı Başkanı, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Havva İşkan Işık, buluntularla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Erken Patara dönemi Tepecik lokasyonundaki kazı çalışmalarımızda bulunan zooarkeoloji kalıntılarında Doç. Dr. Canan Çakırlar (Groningen Üniversitesi, Hollanda) tarafından iki adet köpek balığı ve bir adet vatoza ait omurgalar tespit edildi. Köpek balıklarından birisinin boyunun yaklaşık 130 santimetre, diğerinin ise yaklaşık 2 metre olduğu tahmin ediliyor. M.Ö. 6'ncı yüzyıla ait tabakalardan gelen bu kemikler, 2 bin 600 yıl önce yaşamış Pataralıların beslenme alışkanlıkları konusunda bilgi veriyor."

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