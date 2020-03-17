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Kültür Sanat

Patara'da Kent Kapısı'nın restorasyonu yeniden başladı

Antalya'da Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nin simgesi olan ve kentin yerleşimine girişi belirleyip onurlandırma anıtı olarak anılan Kent Kapısı restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı.

IHA17 Mart 2020 Salı 10:57 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 10:58
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Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Patara Antik Kenti’nin simgesi Kent Kapısı’nın yarım kalan restorasyon çalışmasına Antalya Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı’nın uzmanları denetiminde başladık” ifadelerini kullandı.

Roma döneminde M.S. 100’lü yıllarda yapılan Kent Kapısı, Patara Antik Kenti girişinde yer alıyor. 19 metre uzunluk ve 10 metre yükseklikteki anıtın üzerinde, Roma İmparatoru Traian döneminde vali olan Mettius Modestus ve ailesini onurlandıran bir yazıt bulunuyor.

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