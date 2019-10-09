Pekinel kardeşler 500 bin çocuğu müzikle buluşturacak

Projeyle ilgili konuşan Güher Pekinel “Son köye kadar erişmek istiyoruz. Bin 200 öğretmenle Anadolu’nun 40 iline erişeceğiz. 200 bin okul öncesi ve ilköğretim çocuğuna eğitim vermiş olacağız. Bu konserde duyduğumuz mutluluğun da üstünde bir mutluluk” dedi. Süher Pekinel ise “Güher-Süher Pekinel Anadolu Carl Orff Eğitimi projesini MEB ile yürütüyoruz. Hedefimiz iki sene sonra 500 bin çocuğa ulaşmak” diye konuştu.