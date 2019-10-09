Pekinel kardeşler 500 bin çocuğu müzikle buluşturacak
Dünyaca ünlü piyanist Güher ve Süher Pekinel kardeşler, 10 yılı aşkın süredir yürüttükleri 3 ayrı eğitim projesiyle iki sene sonra 500 bin çocuğa ulaşarak, dünya sahnelerinde Türkiye’yi tanıtan isimlerin sayısını artırmayı hedefliyor.
Projeyle ilgili konuşan Güher Pekinel “Son köye kadar erişmek istiyoruz. Bin 200 öğretmenle Anadolu’nun 40 iline erişeceğiz. 200 bin okul öncesi ve ilköğretim çocuğuna eğitim vermiş olacağız. Bu konserde duyduğumuz mutluluğun da üstünde bir mutluluk” dedi. Süher Pekinel ise “Güher-Süher Pekinel Anadolu Carl Orff Eğitimi projesini MEB ile yürütüyoruz. Hedefimiz iki sene sonra 500 bin çocuğa ulaşmak” diye konuştu.
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