Picasso İzmir’de

Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerdeki önemli kurumların yer aldığı “Picasso-Méditerranée Projesi” kapsamında düzenlenen sergiler serisinin Türkiye bölümü bugün Arkas Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Organizasyonun kapanış sergisi olma özelliği de taşıyan “Picasso ve Gösteri Sanatı” isimli sergide, Picasso’nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar aracılığıyla gösteri sanatlarının Picasso’nun sanatına olan etkisi mercek altına alınacak. Paris Picasso Müzesi, Fondation Julio Gonzalez, Opera Garnier ve Brüksel’de yer alan Kontaxopoulos-Prokopchuk Koleksiyonu’ndan 83 eserin olduğu sergide, sanatçının yazarlar, şairler ve müzisyenler gibi pek çok sanatçıyla sürdürdüğü yakın bağları belgeleyen fotoğraflar da yer alacak. Sergi, 5 Ocak’a kadar açık.