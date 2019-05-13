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Pink Martini, Türkiye'de konser verecek

ABD'li müzik grubu, dünya turnesi kapsamında 20 Mayıs akşamı Ankara'da sevenleriyle buluşacak.

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ABD'li müzik grubu Pink Martini, dünya turnesi kapsamında 20 Mayıs akşamı Ankara'da sahne alacak.

Albümleri ve söyledikleri Türkçe şarkılarla ülkede de hayran kitlesine sahip Pink Martini, Pasion Turca organizasyonuyla 20 Mayıs akşamı Congresium Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Ünlü grup, konserde, aşk şarkılarından 1930'ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına kadar keyifli eserler seslendirecek.

Pink Martini

Pink Martini, 1994'te klasik piyano eğitimi alan Harvard mezunu Thomas M. Lauderdale tarafından ABD'nin Portland şehrinde kuruldu.

The Boston Pops, San Francisco Senfoni Orkestrası, Hollywood Bowl Orkestrası ve Los Angeles Filarmoni Orkestrası gibi ünlü orkestralarla sahneye çıkan Pink Martini, albümleriyle kısa sürede büyük satış rakamlarına ulaştı.

Pink Martini, "Sympathique" adlı ilk albümünü 1997'de yayınladığında, Fransa'nın Victoires de la Musique ödüllerinde "Yılın Şarkısı" ve "En İyi Yeni Sanatçı" kategorilerindeki adaylığıyla uluslararası üne kavuştu.

The West Wing'den Desperate Houseviwes'a kadar birçok dizi ve filmde müzikleriyle yer bulan Pink Martini, samurayların aşk şarkılarından 1930'ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına birçok farklı eser seslendiriyor.

Grup, 2013'te yayınladığı "Get Happy" albümünde "Quizas Quizas Quizas", "Sway", "Smile" gibi sevilen eserlerin yanı sıra Türk müzikseverlere sürpriz yaparak "Üsküdar" şarkısına yer verdi.

Pink Martini, 2016'nın sonbaharında 8 dilde 15 şarkının yer aldığı "Je Dis Qui" albümünü çıkardı ve Türk müzikseverler için "Aşkım Bahardı" şarkısını seslendirdi.

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