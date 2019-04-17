Piri Reis Antep’te

DOB tarafından Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ücretsiz gerçekleştirilen festivalin açılış etkinliği GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Ana Salonu’nda yapıldı. Festival kapsamında ünlü Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyov’ın eseri “Arşın Mal Alan” opereti 22 Nisan akşamı sahnede olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ise çocuklar için “Sihirli Dünya” isimli çocuk oyunu sahnelenecek.