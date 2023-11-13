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Kültür Sanat

Polis Müzesi, ziyaretçilerini ücretsiz ağırlıyor

Emniyet Teşkilatı'nda kullanılan silah, mühimmat, üniforma, haberleşme, ulaşım araçları ile belge ve fotoğrafların sergilendiği Polis Müzesi, ziyaretçilerini ücretsiz ağırlıyor.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 15:42 - Güncelleme:
Polis Müzesi, ziyaretçilerini ücretsiz ağırlıyor
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Asım Bulat, EGM Dikmen Yerleşkesi'nde yer alan Polis Müzesi hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Kurulumuna 2011'de başlanan müzenin açılışının 9 Nisan 2021'de yapıldığını anlatan Bulat, müzede 2. Abdülmecit döneminden günümüze kadar kronolojik sırayla üniformalar, kriminal malzemeler, silahlar, bisikletler, motosikletler, şehit ve gazi polislerin fotoğraflarının yer aldığını belirtti.

Bulat, pazar günü hariç haftanın 6 günü açık olan müzenin ücretsiz ziyaret edilebileceğini vurgulayarak, "Sabah 10.00 ila akşam 17.00 arasında faaliyetini devam ettirmektedir. Müzemize gelemeyenler, müzemizin internet sitesinden rahatlıkla ulaşabilirler. Günün 24 saati müzemiz bu şekilde gezilebilir." diye konuştu.

  • polis müzesi
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  • Polis Müzesi

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