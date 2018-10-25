Polonya filmleri ‘Modern’de

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul’daki Polonyalılar Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen “Polonya’dan Şimdi” başlıklı program, 25-28 Ekim’de gösterime sunulacak. Program kapsamında Polonya’da ilk defa yüz nakli yapılan bir adamın yaşadıklarının trajikomik hikayesini ele alan “Yüz”, 25 ve 27 Ekim’de, yönetmen koltuğuna Pawel Pawlikowski’nin oturduğu “Soğuk Savaş” 27 Ekim’de, yönetmen Jagoda Szelc’in ilk uzun metrajlı filmi “Kule-Güzel Bir Gün” 25 Ekim’de izlenebilecek. Program çerçevesinde ayrıca “Prens ve Dibbuk”, “Sınırları Aşmak” ve “Sessiz Gece” adlı filmlerin yanısıra kısa yapımlar da gösterilecek.