Prof. Dr. Fuat Sezgin’den önemli kaynak: Amerika’nın keşfinde Müslüman denizcilerin rolü ne?

Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinden biri olan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam tarihi üzerine önemli araştırmalar yaptı. Sezgin, insanlık tarihinden İslam tarihinin başlangıcına kadar Arap ve İslam bilim tarihini yazan ve bu alanda 17 ciltlik eser veren akademisyen olarak tarihe geçti.

“FUAT SEZGİN 27 DİLİ ÇOK İYİ SEVİYEDE BİLİYORDU”

Arap-İslam tarihi araştırmalarında Fuat Sezgin, hadis ilimleri, tarih, fıkıh, kelam, tasavvuf, şiir, tıp, farmakoloji, zooloji, veterinerlik, simya, kimya, botanik, ziraat, astronomi, meteoroloji gibi alanlarda, Arap dilbilgisi, matematiksel coğrafya, İslam’da kartografya, İslam felsefe tarihi ve kültürünü inceledi. Arapça, İbranice, Latince ve Süryanice dâhil 27 dili çok iyi seviyede bilen Sezgin, İslam tarihi konusunda önemli çalışmalara imza attı.

“AMERİKA KITASINA DAİR YENİ BİLGİLER”

Fuat Sezgin “Amerikan Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis” kitabında Amerikan kıtasının ilk keşfi ve kıtanın bulunmasında ve Müslüman denizcilerin kıtaya yaptığı seferler hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Sezgin’e göre, Arap-İslam dünyasında 3./9. yüzyıldan itibaren ay tutumu esasına göre boylam derecesi ölçme işinde daha keskinleştirilmiş gözleme tekniği sayesinde oldukça büyük ilerlemeler kazanıldığı ve 5./11. yüzyıldan itibaren de yeni ve güvenilir yöntemler geliştirilip sistematik bir şekilde kullanıldığı gerçeğe modern coğrafya tarihçileri tarafından hala bilinmemektedir.

“ARAP DENİZCİLER GERÇEK MESAFEYİ HESAPLAYABİLİYORDU”

“Gemicilik becerilerinden emin olarak Doğu Afrika ile Sumatra arasında Hint Okyanusu’nu düzenli bir şekilde geçmekte olan Arap denizciler genellikle Atlantik’i geçme girişimlerinden uzak duruyorlardı, çünkü (Ekvatorun çoktan beri ölçülmüş uzunluğu bilgisiyle yola çıkarak) Batı Afrika ile Çin arasındaki gerçek mesafeyi doğruya oldukça yakın hesaplayabiliyorlardı. Diğer taraftan Atlantik’te Afrika’nın etrafında, yüzyıllar boyunca gemilerin zaman zaman dalgalarla sürüklenmiş olmaları kuvvetle muhtemeldir. Bütün bunlara rağmen en azından Brezilya sahili ile Karayıp Adaları bilinmekteydi.”

“DÜNYANIN İLK HARİTASINI ONLAR YAPTI”

Amerika kıtasının keşfine dair olan haritaları okurlarına sunan eser, birçok tarihi belge ve kaynaktan yararlanmıştır. Sezgin, Arap-İslam coğrafyacılarından Halife Al-Ma’mün’un istediği üzerinde 9. yüzyılda hazırlanmaya başlatılan ilk dünya haritasının meskun dünyayı okyanuslar tarafından kuşatılmış bir ada olarak gösterdiğini belirtir.

“Arap-İslam kültür dünyasında, yeryüzünün kartografik olarak sür’atli ve geniş çapta kapsanması için Müslümanların, selefleri Marinos ve Batlamyus’tan miras aldıkları, bütün denizlerin bir göl gibi karalar kütlesi tarafından kuşatıldığı tasavvurunun yerine, karaların bir ada şekilde Okyanuslar tarafından sarıldığı düşüncesini getirmeleri kesin bir rol oynamıştır.”

“Amerikan Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis” kitabı İslam ve Arap coğrafyasının ilim alanındaki gelişmelerini ve dünyada yaptıkları keşifleri okumak isteyen okurlar için yararlı bir kaynak olacaktır.