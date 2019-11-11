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Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye’mizin kıymetini bilelim

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyet dönemini değerlendirirken, iki harp arasında zor şartlar yaşandığını belirtti.

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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyet dönemini değerlendirirken, iki harp arasında zor şartlar yaşandığını belirterek, “İnsanlar açtı, imparatorluklar yıkılmıştı ve işsizlik artmıştı. Bugün aklınıza gelmeyecek şeyler vardı. Mesela herkese eğitim verilmezdi. Parası olanlar okurdu. Bütün bu vakaları bilmeden Cumhuriyet dönemi değerlendirilemez. Türkiye’nin o yüzden kıymetini bilmek lazım” dedi.  Türkiye tarihçiliğinin teknik olarak “eski vesikaları okuyanlar” ve “eski vesikaları okuyamayanlar” şekilde iki sınıfa ayrıldığını belirten Ortaylı, okumayanların daha çok siyaset bilimi, sosyoloji gibi disiplinlerden gelenlerden olduğunu ve çoğunlukla bu kişilerin tarihi bilmediklerini söyledi. Aynı toplantıda konuşan Doğan Hızlan da Cumhuriyet dönemini anlamak için edebiyata yansıyan isimlerinden Şevket Süreyya Aydemir, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Reşat Nuri Güntekin’in muhakkak okunması gerektiğini anlattı.

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

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