Prof. Dr. M. Zahit Büyükişliyen'in retrospektif resim sergisi Kazlıçeşme'de açıldı

Büyükişliyen'in 50 yılı aşkın bir zamandır ürettiği eserlerin yer aldığı resim sergisinin açılışına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi açılışında konuşan Belediye Başkanı Arısoy, "Kazlıçeşme Sanat yeni ve büyük bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Ömrünün 45 yılını sanat eğitimine adamış Zahit Büyükişliyen'in retrospektif sergisini açtık. Gerçekten iyi ve büyük bir sergi. Kazlıçeşme, sanat yolculuğu için büyük bir adım." ifadelerini kullandı.

Sergilenen eserlerle, hava kirliliği, göç ve çarpık kentleşme gibi konulara dikkat çekiliyor.

Sanatseverler, "Yeldeğirmenlerine Karşı" retrospektif sergisini 19 Mart'a kadar, pazartesi günleri hariç, her gün 10.00-18.00 arasında ziyaret edebilecek.