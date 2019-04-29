Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Batı, Mevlana'yı pozitif psikoloji dersi olarak okutuyor

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Harward Üniversitesi, insanların mutluluğu yakalaması için pozitif psikoloji dersi koymuş. Burada iyi insan nasıl olur, o öğretiliyor. Bu aslında Anadolu kültürü. Mevlana'yı almışlar, pozitif psikoloji dersi diye okutuyorlar. Biz bu değerleri unuttuk ama onlar bunu yeniden keşfettiler." dedi.

Tarhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Uluslararası Fuar Merkezi'nde bu yıl 11.'si düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilen "Mutluluğun Önündeki Engeller" konulu söyleşiye katıldı.

Bazı insanların mutluluğu sanal ortamlarda aradığını, sosyal medyada birçok arkadaşının olduğunu ancak gerçekte sıfır dostunun bulunduğunu belirten Tarhan, "Daha çok insan, daha az insanlık, daha büyük televizyon, daha az kitap, maalesef günümüzün gerçeği bu. Günümüzde insanlar daha doygun, daha çok seye sahip ama daha mutlu değil. Bu bütün dünyanın sorunu. Dünyada kapitalizm, önce hasta ediyor sonra tedavi ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tarhan, günümüzde artık paraya, makineye sahip olanın değil, büyük veriye sahip olanların dünyaya hükmettiklerine dikkati çekerek, "Ağır sanayi ve yüksek teknolojiyi kaçırdık ama şu anda bilgi teknolojileri dönemini kazanabiliriz. Bunu kaçırmış değiliz. Bunun için bazı olaylara bakış açılarını yakalamamız gerekiyor." diye konuştu.

Mutluluk biliminin temelinin, ABD'de çocuklara yönelik hazırlanan bir rapor sonucu ortaya çıktığını, 2005'te başlayan araştırmaların 2008'de sona erdiğini, 2009'da ise ilk defa sosyal psikoloji kongresi düzenlendiğini aktaran Tarhan, şöyle devam etti:

"Harward Üniversitesi, insanların mutluluğu yakalaması için pozitif psikoloji dersi koymuş. Burada iyi insan nasıl olur, o öğretiliyor. Bu aslında Anadolu kültürü. Mevlana'yı almışlar, pozitif psikoloji dersi diye okutuyorlar. Biz bu değerleri unuttuk ama onlar bunu yeniden keşfettiler. Biz bu dersi Üsküdar Üniversitesi olarak Harward'dan önce koyduk. Mevlana'yı kullanıyorlar ama adını vermiyorlar. Batı bunu her zaman yapıyor. Hikmet, Doğu'dan Batı'ya gitti. Şimdi bunu kullanıyorlar. Hikmet, Anadolu irfanıdır, bizim malımız. Bizi biz yapan o değerleri tekrar alacağız. Bunu tekrar hayata geçirmemiz gerekir. Bunlarda ne var? İyi insan olmak var, sözünde durmak var, yardımsever olmak var. Batıdaki mutluluk anlayışı, 'Kendini mutlu et, mutluluk budur.' diyor ama bizde ne diyor? 'Başkasını mutlu edersen, sen de mutlu olursun.' diyor."

"6 AY SONRA BUHARLAŞIYOR AŞK"

Tarhan, evlilikte mutluluğun temelinin güven oluşturmak olduğunu, güven olması için de sevginin bulunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sevgi olursa korku azalıyor. Korku azalınca güven artıyor. Sevgiyle birlikte iyi iş birliği kurmak gerekiyor. Aşık oluyor ama aşk yeterli değil. İnsanlar aşık oluyor, evleniyor, 6 ay sonra buharlaşıyor aşk. Neden? Aşk iyi evliliğin sebebi değil, sonucudur. Aşık olanlar evlenirler ama iyi iş birliği kuramıyorlarsa o aşk buharlaşır gider. İyi iş birliği kurmak için de güven ilişkisi lazım. Bunun için de yalan söylememek lazım. İçinde yalan olan ilişki güven oluşturmuyor. Erkek, eşini seviyor ama dışarıda da evlilik sadakatına aykırı işler yapıyor. Böyle bir sevgi ideal bir sevgi değil. Güvenli ilişki kurabilmek mutluluğun temel kavramıdır."

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, konuşmasının ardından kitaplarını imzaladı.