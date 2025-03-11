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Kültür Sanat

Ramazanın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışması başlıyor!

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, geleneksel hâle getirdiği fotoğraf yarışmasının bu yıl altıncısını düzenliyor. Türkiye'nin dört bir yanından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini Ramazanın ışığını birlikte yakalamaya davet ediyor.

HABER MERKEZİ11 Mart 2025 Salı 10:47 - Güncelleme:
Ramazanın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışması başlıyor!
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İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi Ramazan ayına özel anların fotoğraflanması ile renklenecek yarışmada, her kategorinin kazananları için belirlenen DJI Neo Fly Combo Drone, Insta 360 Aksiyon Kamerası, Galaxy A9 Android Tablet, Instax Polaroid Fotoğraf Yazıcısı, Instax Fotoğraf Makinesi gibi ödüller de öğrencileri bekliyor olacak.

Ramazanın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışması için 1 Mart'ta başlayan başvurular, 1 Nisan tarihine kadar devam edecek. Katılmak isteyen öğrencilerin tek yapması gereken nunokullari.com web sitesi üzerinden kendi çektikleri Ramazan temalı fotoğrafları yükleyerek başvuruda bulunmak.

Birbirinden güzel fotoğrafların yarışacağı yarışmanın ödülleri ise şu şekilde:

İLKOKUL KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

Birincilik Ödülü: Insta 360 GO Aksiyon Kamerası

İkincilik Ödülü: Bilicra Akıllı Çocuk Saati

Üçüncülük Ödülü: Polaroid Lego Seti

ORTAOKUL KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

Birincilik Ödülü: Insta 360 Aksiyon Kamerası

İkincilik Ödülü: Instax Fotoğraf Makinesi

Üçüncülük Ödülü: Galaxy A9 Android Tablet

LİSE KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

Birincilik Ödülü: DJI Neo Fly Combo Drone

İkincilik Ödülü: Instax Polaroid Fotoğraf Yazıcısı

Üçüncülük Ödülü: Marshall Bluetooth Kulaklık

Ramazan ayı boyunca yarışmacıların göndereceği fotoğraflar ile renklenecek bir yarışma sizleri bekliyor! Detaylı bilgi ve başvuru için nunokullari.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın.

  • NUN Fotoğraf Yarışması
  • Ramazan Işığı
  • Öğrenci Katılımı

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