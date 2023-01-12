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Kültür Sanat

Rami Kütüphanesi böyle görüntülendi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan geçmişi 250 yıldan fazla olan Rami Kışlası, aslına uygun restore edildikten sonra Rami Kütüphanesi olarak açılacak. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak olan Rami Kütüphanesi havadan görüntülendi.

IHA12 Ocak 2023 Perşembe 12:15 - Güncelleme:
Rami Kütüphanesi böyle görüntülendi
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250 yılı aşkın tarihi olan Rami Kışlası'ndaki çalışmalar tamamlandı. Restore edilen ve yeniden inşa çalışmaları tamamlanan Kışla, artık Rami Kütüphanesi olarak hizmete geçecek. Bireysel ve grup okuma salonları, etkinlik alanları, atölye mekanları gibi farklı kullanım alanlarına sahip bir Rami Kütüphanesi büyük bir kampüs olarak tasarlandı. 7 gün 24 saat açık kütüphane vatandaşlara hizmet verecek. Öte yandan Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak olan Rami Kütüphanesi havadan görüntülendi.

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