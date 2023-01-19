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Kültür Sanat

Rami Kütüphanesini 5 günde 113 bin 500 kişi ziyaret etti

Açılışı 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Rami Kütüphanesi, açılış sonrası vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Rami Kütüphanesini 5 günde 113 bin 500 kişi ziyaret etti
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Rami Kütüphanesi Müdürlüğünün açıkladığı bilgilere göre, kütüphaneyi ilk 5 günde 113 bin 500 kişi ziyaret etti.

İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesini 14 Ocak'ta 30 bin, 15 Ocak'ta 47 bin, 16 Ocak'ta 12 bin, 17 Ocak'ta 11 bin, 18 Ocak'ta ise 13 bin 500 kişi ziyaret etti.

Vatandaşlar özellikle gençlik ve çocuk kütüphaneleri ve okuma salonlarına yoğun ilgi gösterirken, kütüphane bahçesinde hatıra fotoğrafı çektiriyor. İki milyondan fazla kitabın bulunduğu yapı 24 saat okuyucuya hizmet verecek.

Rami Kütüphanesi, 220 dönümlük alan içinde, 36 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Kütüphanede 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesi dikkati çekerken, vatandaşlar için çorba ve çay dağıtımı yapan noktalar da yer alıyor.

  • Rami Kütüphanesi
  • Rami Kütüphanesi Müdürlüğü
  • kütüphane

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