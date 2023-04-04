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Kültür Sanat

Recep Sarı hayatını kaybetti

Devlet Tiyatroları (DT), sanatçı Recep Sarı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA4 Nisan 2023 Salı 12:17 - Güncelleme:
Recep Sarı hayatını kaybetti
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DT'den yapılan açıklamada, Sarı'nın bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt da sanatçı için taziye mesajı yayımladı.

Kurt, mesajında, "Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncumuz Recep Sarı'nın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Recep Sarı, 20 Kasım 1963'te Eskişehir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Sarı, 1986'da İzmir Devlet Tiyatrosunda stajyer sanatçı olarak göreve başladı.

Sarı, 1990'dan bu yana Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yapıyordu.

  • Recep Sarı
  • vefat
  • Devlet Tiyatroları sanatçısı

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