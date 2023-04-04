Recep Sarı hayatını kaybetti

DT'den yapılan açıklamada, Sarı'nın bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.
DT Genel Müdürü Mustafa Kurt da sanatçı için taziye mesajı yayımladı.
Kurt, mesajında, "Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncumuz Recep Sarı'nın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Recep Sarı, 20 Kasım 1963'te Eskişehir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Sarı, 1986'da İzmir Devlet Tiyatrosunda stajyer sanatçı olarak göreve başladı.
Sarı, 1990'dan bu yana Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yapıyordu.