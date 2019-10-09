Reis Bey Konya’da

Yönetmenliğini Bilge Emin’in üstlendiği oyun, 14-15-21-22 Ekim’de Selçuklu Kongre Merkezi’nde saat 20.00’de sanatseverlerle buluşacak.

Konya Şehir Tiyatrosu, 11-12 Ekim’de yönetmenliğini Özer Tunca’nın yaptığı, Necip Fazıl Kısakürek’in “Reis Bey” romanından uyarlanan oyunu sahneleyecek.

Samed Behrengi’nin kitabından uyarlanan “Küçük Kara Balık” adlı oyun ise 24-25-31 Ekim tarihlerinde saat 10.30 ve 13.30’da seyirci karşısına çıkacak.

Aynı zamanda, Fransız komedi yazarı Moliere tarafından 1668 yılında yazılan ve aynı yıl sahnelenen “Cimri” adlı oyun, Konya Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenmeye bu sezon da devam edecek.