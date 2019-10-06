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‘Renkler’ Başkent’te

Yapı Kredi koleksiyonunun nadir seçkilerinden oluşan “Renkler” sergisi, başkentte ziyaretçilerini bekliyor. 120 eserin yer aldığı sergi Türk resminin önemli isimlerini ağırlıyor.

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Yapı Kredi’nin kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ‘Renkler’ adlı sergi Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde başladı. Sergide resimden sikkeye, tombaktan nadir kitaba geniş yelpazede kültür hazineleri yer alıyor. Sergide Abidin Dino, Ömer Uluç, Aliye Berger, Nejad Melih Devrim, İbrahim Çallı, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri İyem ve İbrahim Balaban gibi Türk resim sanatına damga vuran ressamların yanı sıra yurt dışından sanatçıların da peyzaj, natürmort, figüratif ve soyut resimleri bulunuyor.     

14 KASIM’A KADAR AÇIK

Yapı Kredi Koleksiyonları’nda bulunan en eski eser olan Francesco Casanova’ya ait 1754 tarihli “Viyana Kuşatması” adlı eser de başkentlilerin ilgisine sunuluyor.      

Renkler sergisi ayrıca Adnan Turani, Turan Erol, Habib Aydoğdu, Oya Katoğlu gibi Ankaralı sanatçılara da ev sahipliği yapıyor.      

Sanatçı Ferhat Özgür’ün, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayanları konu aldığı “Bugün Herkes Dışarı” isimli çalışması, serginin dikkati çeken eserleri arasında yer alıyor. 8 bölüm ve 120 eserden oluşan, Yapı Kredi’nin kendi koleksiyonlarıyla düzenlediği en büyük sergi olma özelliğini taşıyan Renkler, 14 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

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