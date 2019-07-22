Resimdeki gözyaşları
Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Hatay’a sığınan Suriyeli ressam Hele Al Said, Suriye’de yaşanan trajediyi yağlı boya resimlerine yansıttı.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Suriyel ressam Hele Al Said, ülkesinde yaşanan trajediyi yağlı boya resimlerine yansıttı. Reyhanlı Eğitim Köyü’nde resim atölyesi kuran Said, çalışmalarına burada devam ediyor. Yetim çocuklara kurs da veren Said, Humus’ta birçok akrabasını çatışmalarda kaybettiğini söyledi. Said, Reyhanlı’da yeni bir yaşam kurduğunu ve ülkesinde yaşananları unutmamak adına böyle bir çalışma başlattığını belirtti. Suriye’deki savaştan en çok masum çocukların etkilendiğini vurgulayan ressam Hele Al Said, “Onların sesini duyurmak ve unutturmamak adına resim çalışmalarımı yapıyorum’’ dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.