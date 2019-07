Resimdeki gözyaşları 

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Suriyel ressam Hele Al Said, ülkesinde yaşanan trajediyi yağlı boya resimlerine yansıttı. Reyhanlı Eğitim Köyü’nde resim atölyesi kuran Said, çalışmalarına burada devam ediyor. Yetim çocuklara kurs da veren Said, Humus’ta birçok akrabasını çatışmalarda kaybettiğini söyledi. Said, Reyhanlı’da yeni bir yaşam kurduğunu ve ülkesinde yaşananları unutmamak adına böyle bir çalışma başlattığını belirtti. Suriye’deki savaştan en çok masum çocukların etkilendiğini vurgulayan ressam Hele Al Said, “Onların sesini duyurmak ve unutturmamak adına resim çalışmalarımı yapıyorum’’ dedi.