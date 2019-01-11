Restorasyon sonrası ziyaret başladı

Ziyarete açılan bölümler arasında Saray Mutfakları ve Hamamı, Aşçılar Mescidi, Kalayhane ile Harem Hünkar Hamamı, Valide Sultan Hamamı ve Kuşhane Mutfağı ile peyzaj düzenlemesi tamamlanan Arslanlı Bahçe bulunuyor.