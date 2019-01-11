Restorasyon sonrası ziyaret başladı
Osmanlı Cihan Devleti’nin yaklaşık 4 yüzyıl boyunca idare merkezi olan Topkapı Sarayı’nda restorasyonu tamamlanan bölümler, dünden itibaren ziyarete açıldı.
Ziyarete açılan bölümler arasında Saray Mutfakları ve Hamamı, Aşçılar Mescidi, Kalayhane ile Harem Hünkar Hamamı, Valide Sultan Hamamı ve Kuşhane Mutfağı ile peyzaj düzenlemesi tamamlanan Arslanlı Bahçe bulunuyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.