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Restorasyon sonrası ziyaret başladı

Osmanlı Cihan Devleti’nin yaklaşık 4 yüzyıl boyunca idare merkezi olan Topkapı Sarayı’nda restorasyonu tamamlanan bölümler, dünden itibaren ziyarete açıldı.

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Ziyarete açılan bölümler arasında Saray Mutfakları ve Hamamı, Aşçılar Mescidi, Kalayhane ile Harem Hünkar Hamamı, Valide Sultan Hamamı ve Kuşhane Mutfağı ile peyzaj düzenlemesi tamamlanan Arslanlı Bahçe bulunuyor.

 

100. yılında Medine Müdafaasının sona ermesi

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