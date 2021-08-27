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Kültür Sanat

Restore edilen 600 yıllık cami ibadete açıldı

Manisa'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan tarihi Hacı Hasan Camisi ibadete açıldı.

AA27 Ağustos 2021 Cuma 16:28 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 16:28
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Cuma namazıyla cemaate kapılarını yeniden açan camide, ilçe müftüsü Fatih Aytekin tarafından vaaz verildi, Kuran-ı Kerim tilavet yapıldı.

Cuma namazının ardından Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk, vatandaşlara aşure ikram etti.

Belediye Başkanı Selçuk, gazetecilere açıklamasında, restorasyon sürecinde birçok aksilikle karşılaştıklarını, her şeye rağmen caminin eskisinden daha sağlam ve güzel olarak açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Yapılan çalışmayla tarihi 1400'lü yıllara uzanan caminin, temelinden itibaren dış cephesinin güçlendirildiğini, eğik olan eski minaresinin yıkılarak aslına uygun 31 metrelik yeni minare yapıldığını ifade edildi.

İlçenin en eski tarihi yapılarından olan ve 2017'de minaresindeki eğilme nedeniyle ibadete kapatılan Hacı Hasan Camisi'nde restorasyon çalışması başlatılmıştı.

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