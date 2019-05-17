‘Rojda Demirer kimdir? Rojda Demirer nereli, evli mi?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Son dönemlerin sevilen dizisi Çarpışma dizisinde ‘Belma’ karakterini canlandıran Rojda Demirer başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Aslen Diyarbakırlı olan oyuncu, 7 yaşındayken babasını kaybetti. 1988 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati kadrosuna katıldı. Ardından TRT' de çocuk dizileri, program sunuculukları, film, dizi ve çizgi film seslendirmeleri yaptı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001 yılında mezun olan Demirer, 2002-2008 yılları arasında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 2002 yılında "Gönderilmemiş Mektuplar" adlı filmde Türkan Şoray'ın kızını oynayarak sinemaya adım attı. 2003 yılında "Aşk Olsun" adlı dizide Emel Müftüoğlu ve Talat Bulut ile oynadı. 2009 yılında ablasıyla "Marie Antoinette Chocolat" adlı çikolata dükkânını açtı. İşte haberimizin ayrıntıları…

ROJDA DEMİRER KİMDİR?

Güzel oyuncu Demirer, 12 Ağustos 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan oyuncu, 7 yaşındayken babasını kaybetti. 1988 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati kadrosuna katıldı. Ardından TRT' de çocuk dizileri, program sunuculukları, film, dizi ve çizgi film seslendirmeleri yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001 yılında mezun olan Demirer, 2002-2008 yılları arasında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 2002 yılında "Gönderilmemiş Mektuplar" adlı filmde Türkan Şoray'ın kızını oynayarak sinemaya adım attı. 2003 yılında "Aşk Olsun" adlı dizide Emel Müftüoğlu ve Talat Bulut ile oynadı. 2009 yılında ablasıyla "Marie Antoinette Chocolat" adlı çikolata dükkânını açtı.

2010 yılında "Geniş Aile" dizisine Zeynep karakteriyle dahil oldu. Rojda Demirer, 2012 yılında ''Alev Alev" adlı dizide İlker İnanoğlu, Berk Oktay, Hande Soral ile beraber başrolde bulundu. 2014'de Yedikule Hayat Yokuşu, 2015'de Acil Aşk Aranıyor, 2016'da Kördüğüm, 2017'de Adı Efsane ve 2018 yılında da Çarpışma adlı dizilerle ekrana geldi.