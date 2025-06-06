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Kültür Sanat

Roma'da Anadolu esintisi: Türkiye'den 4 eser Magna Mater vitrinlerinde

İtalya'nın başkenti Roma'da açılan 'Magna Mater' temalı uluslararası sergide, Türkiye'den 3 orijinal arkeolojik eser ve 1 eserin replikası sergileniyor. Söz konusu katılım, Anadolu kültür mirasının tanıtımı ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

AA6 Haziran 2025 Cuma 23:06 - Güncelleme:
Roma'da Anadolu esintisi: Türkiye'den 4 eser Magna Mater vitrinlerinde
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kolezyum Arkeoloji Parkı Direktörlüğü ve Tunus Ulusal Miras Enstitüsü işbirliği ile Magna Mater (Ana Tanrıça) temalı "Cybele-Magna Mater Idaea tra Roma, Tunisi e il Mediterraneo" adlı sergi dün yapılan törenle açıldı.

KÜLTÜREL MİRAS MAGNA MATER VİTRİNLERİNDE

Sergide Türkiye'den de 3 eser ve 1 eserin replikası sergileniyor.

Her yıl milyonlarca ziyaretçisi bulunan alanda, Türkiye'den eserlerin yer alması, hem eserlerin tanıtılması hem de İtalya ile ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

5 KASIM'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Tunus'ta Zama Antik Kenti'nde açığa çıkarılan eserlerin yanı sıra İtalya'daki çeşitli müzelerden 30, Vatikan'dan 3, Yunanistan'dan 4, Amerika Birleşik Devletleri'nden 2, Almanya'dan 1, Danimarka'dan 1, Bulgaristan'dan 5, Belçika'dan 10 eser olmak üzere toplam 92 adet eserin yer alacağı sergi, 5 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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