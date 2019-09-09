Roman da yazarım çay da satarım
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bir kahvehanede garsonluk yapan ortaokul mezunu 45 yaşındaki Mehmet Fatih Oflaz, yazdığı 11 romanla edebiyat dünyasındaki yerini aldı.
Kırıkkale’de doğan Oflaz, küçük yaşlardan itibaren yerli ve yabancı yazarlara ait çok sayıda kitap okuyarak bilgi dağarcığını zenginleştirdi. Gökçeada’da bir kahvehanede garsonluk yapan Oflaz, ayrıca adanın merkezinde ve Kaleköy’de kitaplarını satarak geçimini sağlıyor. Bir yayınevi kurmayı hedeflediğini dile getiren Oflaz, “Çünkü bu kitaplar beni hak ettiğim yere getirecek, içimde öyle bir his var. Türkiye’ye açılacağım, ‘Ben de varım’ diyeceğim. ‘İyi yazabiliyorum’ diyeceğim. Kaliteli bir romancı mıyım, hayır. Ancak çok iyi bir anlatıcıyım” ifadelerini kullandı.
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