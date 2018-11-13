Rossini’nin 'Stabat Mater' Oratoryosu Süreyya Operası'nda

Gioachino Rossini’nin (1792-1868) geleneksel Stabat Mater yapısına bağlı kalarak dört solist, koro ve orkestra için bestelediği eser, bütünüyle ilk kez 7 Ocak 1842 tarihinde Paris’te, Théâtre-Italien’in yönetimindeki Salle Ventadour’da seslendirildi.

Rossini, eseri oluştururken ilk başta kendi libretto ve kompozisyonlarından yararlanmış, daha sonra İtalyan besteci Giovanni Tadolini (1789-1872) bunlara ek olarak “Stabat Mater” için 6 bölüm daha yazmıştır. Rossini’nin opera yazmaya son verdiği dönemde bestelemeye başladığı “Stabat Mater” 1831-1841 yılları arasında, 10 yıllık bir süre zarfında tamamlanabilmiştir.

Orkestra Şefi Zdravko Lazarov’un yönettiği İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu’nda solist olarak; Otilia Radulescu İpek, Aylin Ateş, Erdem Erdoğan ve Suat Arıkan yer alıyor. Koronun çalıştırılmasını ise Paolo Villa üstleniyor.