Rossini’nin 'Stabat Mater' Oratoryosu Süreyya Operası'nda
Rossini’nin dünyaca ünlü “Stabat Mater Oratoryosu” 15-17 Kasım 2018 tarihlerinde Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde olacak.
- STAR DİJİTAL / KÜLTÜR SANAT
Gioachino Rossini’nin (1792-1868) geleneksel Stabat Mater yapısına bağlı kalarak dört solist, koro ve orkestra için bestelediği eser, bütünüyle ilk kez 7 Ocak 1842 tarihinde Paris’te, Théâtre-Italien’in yönetimindeki Salle Ventadour’da seslendirildi.
Rossini, eseri oluştururken ilk başta kendi libretto ve kompozisyonlarından yararlanmış, daha sonra İtalyan besteci Giovanni Tadolini (1789-1872) bunlara ek olarak “Stabat Mater” için 6 bölüm daha yazmıştır. Rossini’nin opera yazmaya son verdiği dönemde bestelemeye başladığı “Stabat Mater” 1831-1841 yılları arasında, 10 yıllık bir süre zarfında tamamlanabilmiştir.
Orkestra Şefi Zdravko Lazarov’un yönettiği İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu’nda solist olarak; Otilia Radulescu İpek, Aylin Ateş, Erdem Erdoğan ve Suat Arıkan yer alıyor. Koronun çalıştırılmasını ise Paolo Villa üstleniyor.
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