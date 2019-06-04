Rotamız antik kentler

Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini gözler önüne seren antik kentler, Ramazan Bayramı tatilini Ege ve Akdeniz’de geçirmeyi planlayanların rotasında seçenek oluşturuyor. Dünyanın ilk borsasına sahip Aizanoi’den UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunan Pınara’ya, devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı Sardes’ten Antik Çağ’ın en görkemli stadyumuna sahip Kibyra’ya kadar birçok antik kent, tarih meraklılarını büyülü bir yolculuğa çağırıyor.

DÜNYANIN İLK BORSASI

Roma Dönemi’nin önemli kentlerinden Aizanoi Antik Kenti, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunuyor. Dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınaklarından birine sahip antik kentte, ilk borsalardan biri olan ve MS 2. yüzyılın 2. yarısına tarihlenen Aizanoi Macellum da yer alıyor. Macellum’un duvarlarında, İmparator Diocletian’ın MS 301’de enflasyonla mücadele için tespit ettiği, imparatorluk pazarlarında satılan malların fiyatlarının yer aldığı ve günümüze kadar korunan yazıtlar göze çarpıyor. Muğla Selimiye’yi ziyaret edenleri, antik çağda “güçlü” anlamına gelen “Kyromos” ya da “Hyromos” kelimeleriyle anılan Euromos Antik Kenti bekliyor. Antik kentte, kente parasal yardım yapan bir kişiye ait uzun bir yazıt yer alıyor.

PARANIN BASILDIĞI YER

Kayalara oyulmuş kral mezarlarıyla dikkati çeken Kaunos Antik Kenti ise Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bulunuyor. Dalyan kasabasının karşısında yer alan antik kentte bir veya birden fazla mezar yeri ve sunakların olduğu kaya mezarlarının yanı sıra tiyatro, Roma hamamı ve bazilika kilise kalıntıları da görülüyor. MÖ 3. yüzyılın ortalarında kurulan Helenistik kent Laodikeia, Denizli’nin 6 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Pınara antik kenti UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunuyor. Lidya devletinin başkenti Sardes’in kalıntıları Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunuyor. Tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes kenti, Hristiyanlığın batıya yayılmasında önemli rol oynayan 7 kiliseden birini barındırmasıyla da dini açıdan önem taşıyor. Fethiye-Kalkan arasındaki Patara antik kentinin adı, MÖ 13. yüzyıla ait metinlerde Patar olarak geçiyor.