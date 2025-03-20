Ruslan Akun'un ‘'Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır' Filmi, Türkiye'de vizyona giriyor

Hem görsel hem de duygusal açıdan etkileyici olan yapım, izleyicileri insanlık, sevgi ve fedakârlık temalarıyla buluşturuyor. Kırgızistan tarfından Akademi Ödülleri'ne sunulan, 5 farklı ülkede çekimleri yapılan Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır filmi Türk Dünyasının zengin kültürünü sevgi ve fedekarlık temasıyla harmanlayan bir yapım olarak öne çıkıyor.

Kırgız yönetmen Ruslan Akun, filminin gösterimi öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan özel gösterimin ardından ziyaret ettiği TÜRKSOY'da eser hakkında açıklamlarda bulundu.

Akun, Türk halklarıyla paylaştıkları ortak kültür ve değerler doğrultusunda bu filmi hazırladıklarını belirterek, "Bu film, annenin evladına olan sevgisini, bu sevginin dünyayı nasıl değiştirebileceğini ve anaların emeklerini anlatan bir yapım. Türk halklarının kardeşliğini, birliğini yansıtan bir eser yarattık." dedi.

Akun, filmin içeriği hakkında daha fazla detay verirken, "Bu filmde ana karakterler, hac görevi için Kırgızistan'dan Mekke'ye doğru, tüm Türk devletleri üzerinden yürüyerek yol alırlar. Filmdeki bu yolculuk, sadece bir hac yolculuğu değil, aynı zamanda Türk halklarının kardeşliğini ve ortak değerlerini temsil ediyor. Türk halklarının dili, kültürü ve dini aynıdır. Bu da bizim için çok kıymetli bir ortak değerdir" dedi.

-FİLMİN ÇEKİMLERİ 5 ÜLKEDE YAPILDI

Film, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'da çekildi. Filmin çekimleri için beş yıl beklediklerini söyleyen Akun, "Film çekim fikri, eski zamanlarda hacıların yolu yürüyerek tamamlamasından ilham aldı. Bugün insanlar hac için yürüyerek gidebiliyorlar mı? Bu soruyu sorduk ve bu fikir üzerine filmimizi oluşturduk" ifadelerini kullandı. Filmin Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un destekleriyle hayata geçtiğini belirten Akun, filmin gösterime girmesinin ardından, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Tataristan ve Dağıstan gibi Türk Dünyası'nda büyük ilgi gördüğünü belirtti. Akun, "Bu ülkelerde büyük bir izleyici kitlesiyle buluştu ve rekor kıran bir yapım oldu. Ayrıca Azerbaycan, Malezya, Endonezya, Singapur gibi Müslüman ülkelerinde de sinemaseverlerle buluştuk. Tepkilerden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

TÜRK DİZİLERİ VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER

Yapmış olduğu söyleşide Türk dizilerinin Türk Dünyası üzerindeki etkisini de vurgulayan Akun, yapılan söyleşinin son bölümünde şu ifadelee yer verdi: "Türk dizileri, Türk ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Bu kültürel ilişkiler için büyük bir etki yaratıyor. Benim de bir dizi çekme hayalim vardı. Bu hayalim gerçekleşmese de 'Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır' filminde bir dakikalık bir Türk dizisi geçiyor. Bu, benim için hayalimin bir parçası gibi oldu.Türk Dünyası'nın nüfusu 200 milyonun üzerinde. Bu kadar büyük bir pazar için filmlerimizi birbirimize göstermeliyiz ve ortak projeler üretmeliyiz. Türk Dünyası için büyük bir film pazarı oluşacağına inanıyorum. Bu, Türkiye'de üçüncü filmim. Türk sinemasının büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum ve her fırsatta iş birliğimizi geliştirmeliyiz diye düşünüyorum. 21 Mart'tan itibaren Türkiye sinemalarında gösterilmeye başlayacak olan 'Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır' filmimize tüm sinemaseverleri bekliyoruz."

Filmin Vizyon Şehirleri:

*⁠ ⁠İstanbul: Üsküdar, Fatih, Çamlıca, Eyüp, Zeytinburnu, Bayrampaşa

*⁠ ⁠Ankara: Sincan, Keçiören, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Polatlı

*⁠ ⁠İzmir: Foça, Bornova, Karabağlar, Gaziemir, Menemen, Aliağa

*⁠ ⁠Bursa: Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik

*⁠ ⁠Konya: Selçuklu, Meram, Karatay

*⁠ ⁠Adana: Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam

*⁠ ⁠Antalya