  • Sadrazam Kıbrıslı Kamil Paşa'nın, Osmanlı Devleti'nin siyasi tarihine dair eseri Arapçaya kazandırıldı
Sadrazam Kıbrıslı Kamil Paşa'nın, Osmanlı Devleti'nin siyasi tarihine dair eseri Arapçaya kazandırıldı

Osmanlı Devleti'nin önemli devlet adamlarından Sadrazam Kıbrıslı Kamil Paşa'nın 19. yüzyılda kaleme aldığı 'Tarih-i Siyasi-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye' adlı eseri, Arapçaya çevrilerek Mısırlı okuyucuların ilgisine sunuldu.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 14:20
Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği konutunda düzenlenen tanıtım etkinliğine çok sayıda akademisyen, tarihçi ve basın mensubu katıldı.

Eserin Arapçaya çevrilerek Mısırlı okuyuculara sunulduğu etkinlikte konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, çalışmanın yalnızca bir çeviri faaliyeti olmadığını belirterek eserin Türk ve Mısır ortak tarihine yönelik birincil kaynaklara önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Şen, çalışmanın Türkiye ve Mısır halkları arasındaki tarih köprüsünü güçlendirdiğini ifade ederek eserin ön sözünü kaleme almaktan ise onur duyduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Şen, şöyle devam etti:

"Bu eserin Arapça yayımlanması, Osmanlı tarihine dair önemli birikimi daha geniş bir kitleyle buluşturacaktır. Bu adım, Türkiye ile Mısır arasındaki kültürel ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesine hizmet edecektir."

- KIBRISLI KAMİL PAŞA'NIN MISIR YILLARI

Kıbrıslı Kamil Paşa'nın hayatının bir dönemini Mısır'da geçirdiğini hatırlatan Şen, Paşa'nın Osmanlı Devleti'nin kritik süreçlerine ışık tutan tecrübelerinin tarihsel önemine dikkati çekti.

Şen, Kamil Paşa'nın Mısır'daki Elsun (Diller) Medresesi'nde eğitim gördüğünü ve Mısır Hıdivi Abbas Paşa'nın hizmetinde görev aldığını kaydetti.

Geçmişi anlamanın geleceği inşa etmedeki rolüne dikkati çeken Şen, "Geçmişi doğru anlamak, geleceği sağlam temeller üzerine kurmanın en etkili yoludur." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, eseri Arapçaya çeviren Türkolog Şeyma Elewa da kitabın çeviri süreci ve içeriğine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

