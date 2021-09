'Safu' ilk sezon onayını aldı

20 Eylül 2021 Pazartesi 11:07 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 11:07

New Yorklu şef James Masala'nın babasının baskısından kaçarken kendini beş parasız Tokyo'da bulması üzerine gelişen olayları konu edinen dizinin 10 bölüm olması planlanıyor.

New York merkezli MG Cinecraft firmasının dikkat çeken projelerinden olan Safu'nun pilot bölümü LA Film Awards, Tokyo International Short Film Festival, İndie Film Awards, Golden Harvest Film Festival, Seoul International Short Film Festival, Festival Di Cortometraggi Di Roma, Best Short Award of Merit'ten ödülle dönmüş; Chelsea Film Festival, Manhattan Film Festival, Toronto Independent Film Festival, Japan World Film Festival, Hong Kong Indie Film Festival, Paris Movie Awards'a da katılım sağlamıştı.

Safu'nun yönetmenliğini Wilson Mbiavanga, yardımcı yönetmenlik ve yapımcılığını ise Nergis Şentürk yapıyor.