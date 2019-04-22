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Sahnelerde çocuksu bir şenlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği, 23 Nisan’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Geleneksel 35. Çocuk Şenliği başladı. Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde gerçekleştirilen açılış programı, Orçun Tekelioğlu’nun çocuk şarkılarından oluşan mini konseriyle başladı. Çocukların ilgiyle takip ettiği açılış etkinlikleri, Kabile Sahne ve Gösteri Sanatları’nın hazırladığı sirk performans gösterisi, Tarla Zanat’ın “Çerçeve 2” adlı oyunu ve İBB Şehir Tiyatroları’nın çocuk oyunu “Palyaço Prens”in sahnelenmesiyle devam etti.      

Şehir Tiyatroları’nın her sahnesinde çocuklar için özel programlar hazırlandı. Çocuk oyunları, gösteriler, hediyeler ve konserler gibi çeşitli etkinlikler çocukları bekliyor olacak. Şenlik kapsamında İBB Şehir Tiyatroları’nın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi, Ümraniye Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi, Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu Sahnesi ve Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi’nde çocuk oyunları gösterimleri gerçekleştirilecek. 

TÜM ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Etkinlikler 23 Nisan’a kadar sürecek. Tüm oyunlar ile etkinliklerin ücretsiz olacağı çocuk şenliğinin detaylı programına, İBB Şehir Tiyatroları’nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.    

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