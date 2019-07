Kültür ve sanat dolu 8 hafta

Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi Yaz Programları kapsamında, 8 hafta boyunca her salı Zafer Acar ile “Modern Şiir Okumaları”, her perşembe Cemal Şakar ile “Modern Öykü Okumaları” ve her cumartesi Bünyamin Yılmaz ile “Sinema Okumaları” etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak. Yaz Programları kapsamında her cuma ise Türk ve dünya sinemasından filmlerin sahneleneceği açık hava sinema gösterimi gerçekleşecek.