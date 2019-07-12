Şair ve yazar Zafer Acar, Yahya Kemal’in Türk şiirinde yeni dili kuran kurucu bir edebiyatçı olduğunu söyledi. Acar, Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi Yaz Programları kapsamında düzenlenen “Modern Şiir Okumaları” etkinliğinde, Yahya Kemal’i ve şiirini anlattı. Beykoz Merkez Mahallesi’nde bulunan müzenin bahçesinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Acar, Yahya Kemal ile Yunus Emre’nin benzer duyarlılıklar taşıdığını dile getirdi. Acar “Yahya Kemal’in Yunus Emre ile bir benzerliği vardır. Yunus Emre kendi döneminde şairler Farsça ve Arapça’ya tevessül ederken, köylü dili diye küçümsenen Türkçe ile şiirler söylenebileceğini ispatlamıştır” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ŞAİRLERİN HOCASI

“Tanzimat döneminde Türk edebiyatında fikir anlamında üretimler olsa da şiir anlamında güçlü şairler çıkmamıştır” diyen Acar, Yahya Kemal’in Osmanlı-Türk medeniyet perspektifine sahip bir şair olduğuna dikkat çekti. Acar, usta şairin, şiirlerinde İslam medeniyetine “gözlemleyen bir üslupla” baktığını dile getirdi. Necip Fazıl ve Nazım Hikmet gibi edebiyatçıların da Yahya Kemal’in öğrencisi olduğuna işaret eden Acar, Yahya Kemal’in Türk şiirinde yeni bir dil anlayışı getirmekle, kendisinden sonra çok sayıda şairin yetişmesine vesile olduğunu ifade etti.