Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç İstanbul'da anılacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, akademisyen, yazar ve şairlerin konuşmacı olacağı sempozyumda, Karakoç'un şairliği, şiirleri ve düşünce dünyası çeşitli yönleriyle ele alınacak.

Sempozyum, 18 Kasım saat 14.00'de başlayacak. Aynı gün 15.30-17.00 arası yapılacak "Mütefekkir Şairin Dünyası" başlıklı ilk oturumun başkanlığını Prof. Dr. Turan Karataş üstlenecek. Bu ilk oturumda Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Doç. Dr. Mehmet Bedri Mermutlu ve Dr. Alim Kahraman, konuşmaları ile yer alacak.

Prof. Dr. Yakup Çelik'in oturum başkanlığını gerçekleştireceği "Sezai Karakoç Şiiri Ne Söyler?" başlıklı ikinci oturum 17.15'te başlayacak. Bu oturumun konuşmacıları ise Prof. Dr. Alaattin Karaca, Hayriye Ünal, Ali Emre ve Ömer Erdem olacak.

Oturumun 2. gününde 4 oturum gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Ömer Türker'in oturum başkanlığı ile yapılacak "Dirilişin Çevresinde" programında, Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Münire Kevser Baş, Doç. Dr. Ahmet Murat Özel ve Gülizar Mammadova konuşacak.

Dördüncü oturum, saat 12.15'te Prof. Dr. Abdullah Uçman'ın başkanlığı ile başlayacak. Dr. Celal Fedai, Habil Sağlam, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin ve Prof. Dr. Ertan Ögen bu oturumda "Batı ile Doğu Arasında Bir Şair" konusunu tartışacak.

Öğleden sonra 15.00'te başlayacak "Sanat Sağanaklar" başlıklı beşinci oturuma, Beşir Ayvazoğlu başkanlığında Prof. Dr. Turgay Anar, Necip Tosun, Yıldız Ramazanoğlu ve Enver Gülşen katılacak.

Sempozyumun "Düşünce, Siyaset ve İslamcılık" başlıklı son oturumu ise 16.45'te başlayacak. Cevat Özkaya'nın başkanlığını yapacağı bu oturumda konuşmacılar Prof. Dr. Alev Erkilet, Asım Öz, Dr. İbrahim Durmaz ve Yusuf Turan Günaydın olacak.

