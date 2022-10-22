Saklı dehlizler, kaya mezarları... M.Ö. 6 yüzyıla dayanıyor: Tarihe ışık olacak

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kale köyünde tepelik alana kurulan tarihi kale, turistik açıdan kente canlılık katıyor.

Kalenin üst kısımlarda duvara işlenmiş çivi yazısı ve süslemeler, kaya mezarları, merdiven kalıntıları ve oyularak yapılan 3 oda yer alırken tabanında ise yaklaşık 30 metrelik dehliz bulunuyor.

Yılın belirli dönemlerinde bölgeye gelen ziyaretçiler kalede gezinti yaparak fotoğraf çekiyor.

- "150 TESCİLLİ VARLIĞIN 25'İ MAZGİRT'TE YER ALIYOR"

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, AA muhabirine, Kale köyündeki kalenin milattan önce 7'nci yüzyıla tarihlendiğini söyledi.

Kalenin Urartular döneminden izler taşıdığını ifade eden Ulaşoğlu, "Kalemizde merdivenler, sarnıç ve kaya mezarları gibi yapılara rastlamaktayız. Özellikle haziran ve ekim ayı aralığında kale ve çevresi turistler tarafından sıkça ziyaret ediliyor. İlimiz genelinde 150 tescilli varlığın 25'i Mazgirt'te yer alıyor." dedi.

Ulaşoğlu, kentin tarihi ve kültürel varlıklarını tanıtmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

- "YERLİ VE YABANCI TURİST SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ YAŞANIYOR"

Tunceli'nin güzelliklerini resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla çok sayıda kişiye ulaştırdıklarını işaret eden Ulaşoğlu şunları kaydetti:

"Ancak kentimizde konaklama konusunda sorunlar var ve tesislerdeki oda ile yatak sayılarının azlığı turizmde bizi olumsuz etkiliyor. Son yıllarda huzur şehrine dönüşen Tunceli'ye gelen yerli ve yabancı turist sayısında büyük artış yaşanıyor. Bu artışı karşılayabilmemiz için konaklama tesislerine ihtiyacımız var ve yatırımcılarımızı Tunceli'ye bekliyoruz."

Kale köyünde yaşayan Rıza Gündoğdu da il merkezi ve çevre ilçelerden kaleye ziyaretçilerin gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.