Samsun Kültür Yolu Festivali 3. gününde

Tütün İskelesi'nde Özü Sözü Emeğiyle 'Yaşayan Miras Ustaları' ile söyleşisi gerçekleşirken, Saathane Meydanı'nda, Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kalpleri ısıtan "Muhabbet Kapısı" programı Samsunlularla buluştu.

YAŞAYAN MİRASIN USTALARI SAMSUN KÜLTÜR YOLU'NDA

Geleneksel sanatlar ve zanaat alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası platformlarda kültürümüzü tanıtan, geleneğin ustaları ile bir çatı altında geleceğe aktarma ve yaşatma çalışmaları yapan, UNESCO akreditasyonlu Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER), Edirne'den Mardin'e kadar birbirinden eşsiz ve değerde zanaat ve zanaatkârı el sanatları sergileri, ustalarla söyleşiler ve el sanatları çocuk atölyeleri ile Samsun Kültür Yolu Festivali'nde buluşturuyor.

Festival ziyaretçileri, kültür ve sanatın birleştirici yönü ile festival coşkusunun içinde hem yerel hem uluslararası kültürlerin buluşmasına tanıklık ederek, farklı coğrafyaların dokusuna sahip zengin sanat örneklerinin buluştuğu zanaat sergilerinde, üreten ustalarla el sanatlarını deneyimleme imkânı buldular. Festival süresince; Samsun Tütün İskelesi Festival Alanı Küçük Sahne'de Saat: 17.00 ile 18.00 arasında, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ustalar ve Samsun'daki geleneksel el sanatlarını yaşatan ustalar ile birlikte, kadim Anadolu kültürünün değerleri, zanaata adanan üretimleri ve meslek hikâyeleri üzerine söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda W.A. Mozart Konseri gerçekleşti. Samsun Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde gerçekleşen 'Yıldıray Çınar Anısına Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu' konseri ile Saathane Meydanı'nda gerçekleşen Grup Genç konseri Samsunlulara müzik dolu saatler yaşattı. Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 'Yüzleşme', Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde ise "Ay Tedirginliği 'tiyatro oyunları sanatseverlerle buluştu.

Doğupark'ta kurulan "Çocuk Köyü" gün boyunca birbirinden renkli aktivitelere, atölye çalışmalarına, sahne gösterilerine, tiyatrolara ev sahipliği yaptı. Birçok etkinliğin yer aldığı Doğupark Çocuk Köyü'nde 57.Alay ve Atatürk etkinliğinin yanı sıra Teleskoplar ile Gökyüzünün Keşfi, Planetaryum: Uzayın Keşfi, Çocuklar için Bilim Atölyeleri, Gökyüzü Gözlem Sergisi, Gökyüzü Gözlem Bilgi Yarışması'nın yanı sıra Gezici Kütüphane Çocuk Şenliği de çocuklarla buluştu. Kültürel Miras Atölyesi Yazar: Koray Avcı Çakman etkinliği Çarşamba İlçe Halk Kütüphanesindeydi.

Ünlü yazar Koray Avcı Çakman, yurdumuzun dört bir köşesinden derlenmiş söylenceleri geçmişten günümüze taşıdığı; dağı taşı efsane Anadolu'muzun zengin kültür hazinesini keşfe çağırdığı "Dere Tepe Efsane" kitabı ile çocuklarla bir araya gelerek söyleşi ve imza töreni gerçekleştirdi. Engelsiz Sinema etkinliği kapsamında Atatürk 1 filmi, Paribu Cineverse gösterildi. Ayrıca Gazi Müzesi, Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi ile Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi müzeleri festival katılımcıları tarafından ziyaret edildi.

Festival kapsamında gerçekleşen atölye çalışmaları da meraklıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Samsun Atatürk Kültür Merkezi Galeri'de "Aslıhan Turna ile Açık Alevde Cam Şekillendirme', Tütün İskelesi'nde 'Bir İlmek de Sen At (Kilim Dokuma Atölyesi)' ve 'Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Atölyeleri ve Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Çocuk Atölye Etkinlikleri', Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nde 'Mozaiklerle Atatürk' atölye çalışmasının yanı sıra seramik, tahta baskı-ebru-çiçek tanzim atölye çalışmaları gerçekleşti.