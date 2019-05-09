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Sanat camiası Ramart iftarında bir araya geldi

Ramart Yönetim Kurulu Başkanı Alpay Tarhan: Modern ve geleneksel sanatları aynı sergide buluşturduk. Birbirimizi ayrıştırmadan, kim olduğumuza bakmadan sanatın diliyle konuşacağız.

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Kültür-sanat camiası, sanata yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlayarak, bu yıl kurulan Ramart Platform’un düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Türk ve İslam Eserleri Müzesinde gerçekleştirilen iftar programı sonrası bir konuşma yapan Ramart Yönetim Kurulu Başkanı Alpay Tarhan, Ramart‘ın bir hayal üzerine kurulduğunu söyleyerek, “Ramazan ve sanatı nasıl bir araya getirebiliriz diye düşündük. Ramazan’ın kendi dini ritüellerinin yanı sıra İslam inancının yanında sanatın ne kadar değerli olduğunu ve aslında estetikle iç içe olmamız gerektiğini hayal ediyordum” diye konuştu.Tarhan, platform kapsamında Türk İslam Eserleri Müzesi’nde farklı disiplin ve jenerasyondan 99 sanatçıyı buluşturan “Fecr” temalı bir sergi açtıklarını da dile getirdi. 

SANATÇILAR BİR ARADA

Tarhan, “Allah ömür verirse bu platform yıllarca sürerek. Sanat akımları konusunda da belki dünyada ilk kez geleneksel ile çağdaş olanı bir araya getirdik. Birbirimizi ayrıştırmadan, kim olduğumuza bakmadan sanatın diliyle konuşacağız” değerlendirmesinde bulundu. 

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