Sanata 3 haftalık doping 

Yerli ve yabancı birçok sanatçının eserlerinin bir arada yer aldığı ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “Artweeks@Akaretler” başladı. Üç hafta boyunca Akaretler Sıraevler’de sanatseverleri ağırlayacak olan projede, 14 galeri, 4 koleksiyoner ve 7 sanatçı projesi yer alıyor.

Projenin koordinatörü Sabiha Kurtulmuş, ilk projede eserlerin 3 binada sergilendiğini, bu yıl ise galeriler ve koleksiyonerlerle büyüyerek 10 binaya yayıldıklarını söyledi.

Kurtulmuş, proje kapsamında Hacı Sabancı’nın koleksiyonundan bir bölümünün de izlenime sunulduğunu aktararak, “(Projede ayrıca) Agah Uğur’un göç konulu bir video düzenlemesi var. Evliyagil Müzesi de kendi koleksiyonundan küçük bir kesiti Beral Madra küratörlüğünde burada gösteriyor olacak.” diye konuştu.

İlk iki yıldan bu yana projenin oldukça destek aldığını ve ilgi gördüğünü dile getiren Kurtulmuş, iyi bir takipçi kitlesine ulaşıldığına vurgu yaptı.

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