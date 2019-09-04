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Sanata 3 haftalık doping 

Üç hafta boyunca Akaretler Sıraevler’de sanatseverleri ağırlayacak olan “Artweeks@Akaretler”de, 14 galeri, 4 koleksiyoner ve 7 sanatçı projesi yer alıyor.

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Yerli ve yabancı birçok sanatçının eserlerinin bir arada yer aldığı ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “Artweeks@Akaretler” başladı. Üç hafta boyunca Akaretler Sıraevler’de sanatseverleri ağırlayacak olan projede, 14 galeri, 4 koleksiyoner ve 7 sanatçı projesi yer alıyor.      

Projenin koordinatörü Sabiha Kurtulmuş, ilk projede eserlerin 3 binada sergilendiğini, bu yıl ise galeriler ve koleksiyonerlerle büyüyerek 10 binaya yayıldıklarını söyledi.  

Kurtulmuş, proje kapsamında Hacı Sabancı’nın koleksiyonundan bir bölümünün de izlenime sunulduğunu aktararak, “(Projede ayrıca) Agah Uğur’un göç konulu bir video düzenlemesi var. Evliyagil Müzesi de kendi koleksiyonundan küçük bir kesiti Beral Madra küratörlüğünde burada gösteriyor olacak.” diye konuştu.      

İlk iki yıldan bu yana projenin oldukça destek aldığını ve ilgi gördüğünü dile getiren Kurtulmuş, iyi bir takipçi kitlesine ulaşıldığına vurgu yaptı. 

Yeni mezun gençlere destek

Artweeks@Akaretler’in en genç sergisi sanatseverlerle buluştu. İyilik İçin Sanat Derneği’nin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden yeni mezun gençleri desteklemek üzere kurguladığı Atölye|Pasaj’ın genç sanatçıları Aysun Telli, Bengü Toksöz, Ezgi Kılıç, İbrahim Özsözgün, Merve Topuz ve Seher Yılmaz’ın 72 eseri dönüşümlü olarak izleyenlerin beğenisine sunuluyor. İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt (yanda), Atölye|Pasaj Projesi’ni, başarılı ve gelecek vaat eden, genç ressam adaylarının sanat hayatlarına devam etmeleri amacıyla başlattıklarını ifade etti. Sergi, tüm sergi ve söyleşilerin ücretsiz olduğu Artweeks@Akaretler kapsamında Akaretler Sıraevler’deki 23 numaralı binada 22 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.  

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