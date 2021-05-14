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Kültür Sanat

Sanatçı Cahit Çağıran hayatını kaybetti

Devlet Tiyatroları (DT) sanatçısı Cahit Çağıran, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti.

AA14 Mayıs 2021 Cuma 13:28 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 13:28
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Edinilen bilgiye göre, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü sanatçılarından Çağıran'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek.

Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olan Çağıran; Genç Osman, Kafesten Bir Kuş Uçtu, IV. Murat ve Satıcının Ölümü başta olmak üzere DT'nin önemli temsillerinde oyuncu, 2018'de sahneye konulan "Mehmet Akif" oyununda ise yönetmen olarak görev aldı.

- DT GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA KURT'UN MESAJI

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Çağıran'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurt şunları kaydetti:

"Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncumuz ve Türk tiyatrosunun değerli ismi Cahit Çağıran'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli oyuncumuza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

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