Sanatçı İlham Gencer son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından düzenlenen törene, sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Gencer'in hayatından kesitlerin yer aldığı bir video gösterildi.

Sanatçının oğlu Bora Gencer, üzüntüsünü dile getirerek, "Babamla ilgili konuşacak milyonlarca şey var. Buraya çıkıncaya kadar metanetli olmaya çalıştım. Ailesi olarak o kadar mutluyuz ki şerefli doğup, şerefli ölen bir babanın çocukları olmaktan dolayı. O Türk olarak doğdu, Türk olarak öldü. Çok inançlı bir insandı. Ben dua etmeyi, namaz kılmayı babamdan öğrendim. Geçen yıla kadar orucunu da tutardı. İyi bir Müslümandı benim babam." dedi.

Babasının herkese yardım eden bir insan olduğunu belirten Gencer, "Herkes de ona yardımcı oldu. Çok mutlu, çok huzurlu gitti. Buna inanabilirsiniz. Bütün doktorlarına, hemşirelerine onda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Zaten hep hazırlıklıydı. 'Türk bayrağına saracaksınız' demişti. Hepinize geldiğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Gencer'in Türkiye'nin ilk piyanistlerinden biri olduğunu söyleyerek, "Müzik dünyasına kazandırdığı birçok ilk var. Bu anlamda müzik tarihimizde köşe taşlarından bir tanesi ve ayrıcalıklı bir yeri var. Ama aynı zamanda sanata, özellikle de genç sanatçılara, şimdi kıdemli sanatçı olmuş dönemin pek çok sanatçısına yol göstericiliği, dokunmuşluğu var. Birçoğunun üzerinde emeği var." diye konuştu.

Yavuz, sanatçının Türk müziğinin en önemli değerlerinden biri olmayı başardığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanların gönlünde ayrıca mutlu bir yer edinmesini de başardı. Büyük bir özveriyle çalışıyor olması, çok çalışkanlığı, müziğinin yüreğimizde bıraktığı derin izler ise armağan olarak bizlere kaldı. Eminim ki sanatın gücünü keşfetmek ve yaratıcılığı ifade etmek için gelecek nesiller İlham Gencer'in sanatından ilham alacak. Bizleri etkileyen bir yolculuğa çıkaran büyük ustanın bu son yolculuğunda da ailesinin, sevenlerinin ve sanat dünyamızın başı sağ olsun. Sanatını, özverisini, bitmeyen enerjisini ve kalplerimizdeki yerini her zaman anacağız."

MESAM Başkanı Recep Ergül de Gencer'in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, "Söyleyecek çok şey var onunla ilgili. Biz geçen sene MESAM olarak kendisine 100. yıl doğum gününde onur ödülü takdim etmiştik. 100 yıllık ömrü güzelliklerle dolu geçti. 100 yıllık bir çınardı. Ne mutlu ki Cumhuriyetle dolu, modern Cumhuriyet'in bütün güzelliklerini yaşadı. Çok sevdi, çok sevildi. Bize hep ilkleri yaşattı. Bir Atatürk ve bayrak sevdalısıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Müzisyen Ahmet Koç ile "Sanatta ve Siyasette İlham Gencer" kitabını kaleme alan Sami Sefer Coşkun da törende kısa bir konuşma yaptı.

Bozkurt İlham Gencer'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

