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Kültür Sanat

Sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti.

IHA26 Mayıs 2025 Pazartesi 14:11 - Güncelleme:
Sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
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Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen'den acı haber geldi. "Sarılınca Sana", ve "Ellerimde Çiçekler" gibi akıllarda yer edinen şarkılarla Türk pop müziğine damga vuran usta sanatçı 76 yaşındaki hayatını kaybetti. Kötü haberi ünlü sanatçının ailesi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Sevgili eşim / canım babamız / biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat, kızı Melis ve torunu Nefes" ifadelerine yer verildi.

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