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Kültür Sanat

Sanatçı Kaplanoğlu, Troya efsanesini Kanada'ya taşıdı

Anadolu'nun kültürel değerlerini eserlerine yansıtan sanatçı Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu, 25. kişisel sergisi 'Troy', Kanada'da açıldı.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 16:32 - Güncelleme:
Sanatçı Kaplanoğlu, Troya efsanesini Kanada'ya taşıdı
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Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre sergi Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentindeki London Art Space'te açıldı.

Açıklamada eserlerine ilişkin bilgi veren Kaplanoğlu, "Birçok medeniyeti ağırlamasıyla dünyada eşine az rastlanır bir kültür katmanı olan Anadolu coğrafyası, çalışmalarımın odağını oluşturuyor. Serginin önemli bir seçkisini oluşturan at figürleri, maceracı ve güçlü karakterleriyle benim seyyah ruhumun da yansıması. Savaşçı figürler ise hayatım boyunca içimden atamadığım gitme, varma arzusuyla kalma noktasında verdiğim mücadelenin bir metaforu olarak görülebilir." ifadesini kullandı.

Sanat dünyasında "Luka" lakabını kullanan Kaplanoğlu'nun Anadolu'dan ilham aldığı eserlerine yer verdiği sergi, 31 Ekim'e kadar açık olacak.

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