Sanatçı Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı

21 Mart 2014 tarihinde İstanbul'da geçirdiği beyin kanaması sonrası 10 yıl komada kalan oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetmişti. Işık için ilk tören dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenmişti. İstanbul'daki törenin ardından Türk Bayrağına sarılı tabutu Ankara'ya getirilen Kenan Işık için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, çocukları Ahmet ve Mehmet Işık, kardeşi Mehmet Cengiz Işık, torunu ve sevenleri katılırken sanat camiasından birçok isim çelenk gönderdi.

Öğle namazının ardından bir tezkiye konuşması yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, asıl sanatkarın Allah olduğunu belirterek Işık'ın da Allah'ın kulları arasında örnek bir sanatçı olduğunu söyledi. Ardından Erbaş, Işık için helallik alarak cenaze namazını kıldırdı. Ardından Işık'ın cenazesi, annesi Fahriye Işık'ın yanına, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

"İNSANLARA IŞIK TUTAN BİR ROL MODELDİ"



Kenan Işık'ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık, bütün sevenlerine baş sağlığı dileyerek, "Benim abimdi ama o bütün Türkiye'nin abisiydi. İnsanlara ışık tutan bir rol modeldi. İnsanlığa ışık tutan rol model bir sanatçınız daha var mı? Türkiye'nin başı sağ olsun. Fiziken abimdi ama herkesin de yol göstericisiydi. Biz hazırlamıştık, aileye telefon ettim. Onlarda memnuniyetle karşıladı. Şimdi annemin yanına götürüyorum" dedi.

Ahmet Işık ise, babasının torununu göremediğini ifade ederek, "Kendisi yetişemedi dedesine. Tanışamadılar çünkü babam kaza geçirdikten sonra dünyaya geldi. 8-9 yaşında şu anda" diye konuştu. Torunu ise herkesin üzgün olduğunu söyledi.

"SADECE TİYATRO OYUNCUSU DEĞİL TİYATRO İNSANIYDI"



Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Karadağlı, Işık'ın çok önemli bir kayıp olduğunu dile getirerek, "Kenan Işık çok önemli bir kayıp. Hem sahne üstünde hem de ekran önünde aynı zamanda çok önemli bir yazar. Çok önemli bir yönetmendi, sadece tiyatro oyuncusu değil tiyatro insanıydı. Acımız ve kaybımız büyük" ifadelerini kullandı.