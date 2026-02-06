İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6174
  • EURO
    51,5959
  • ALTIN
    6939.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Sanatçı RuHi Yüce'den anlamlı eser: ''6 Şubat'' dinleyicilerle buluştu

Sanatçı RuHi Yüce, “asrın felaketi” olarak adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hafızalara kazınan günler için anlamlı bir eser hazırladı. Eser, “6 Şubat” ile dinleyicilerle buluştu.

HABER MERKEZİ6 Şubat 2026 Cuma 07:00 - Güncelleme:
Sanatçı RuHi Yüce'den anlamlı eser: ''6 Şubat'' dinleyicilerle buluştu
ABONE OL

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerinin üzerinden yıllar geçse de acılar hâlâ tazeliğini koruyor.

RUHİ YÜCE'NİN"6 ŞUBAT" ESERİ DİNLEYİCİLERLE BULUŞTU

Besteci ve sanatçı RuHi Yüce, 6 Şubat depreminin yıldönümünde, hafızalara kazınan o günü unutturmamak amacıyla hazırladığı yeni eseri "6 Şubat" ile dinleyicilerle buluştu.

RuHi Yüce "6 Şubat" eserini; enkaz altında kalan hayaller için, annesini arayan çocuklar için, evladının sesini bekleyen babalar için ve hâlâ kalbinde o günü taşıyan herkes için yazdı.

BİRLİK DUYGUSUNU DİRİ TUTMAYI AMAÇLIYOR

Yüce, bu çalışmasıyla toplumsal hafızaya katkı sunmayı, kaybedilen canları saygıyla anmayı ve birlik duygusunu diri tutmayı amaçlıyor.

Eser ayrıca binlerce can, yarım kalan hayat ve sessizce göçen umutların hikayesini, unutmamak ve unutulmasına engel olmak için hazırlandı.

Bugün yine 6 Şubat.

Unutma. Unutturma.

Kırmızı güllerle paylaş.

  • RuHi Yüce
  • 6 şubat
  • eser

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.