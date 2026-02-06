Sanatçı RuHi Yüce'den anlamlı eser: ''6 Şubat'' dinleyicilerle buluştu

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerinin üzerinden yıllar geçse de acılar hâlâ tazeliğini koruyor.

RUHİ YÜCE'NİN"6 ŞUBAT" ESERİ DİNLEYİCİLERLE BULUŞTU

Besteci ve sanatçı RuHi Yüce, 6 Şubat depreminin yıldönümünde, hafızalara kazınan o günü unutturmamak amacıyla hazırladığı yeni eseri "6 Şubat" ile dinleyicilerle buluştu.

RuHi Yüce "6 Şubat" eserini; enkaz altında kalan hayaller için, annesini arayan çocuklar için, evladının sesini bekleyen babalar için ve hâlâ kalbinde o günü taşıyan herkes için yazdı.

BİRLİK DUYGUSUNU DİRİ TUTMAYI AMAÇLIYOR

Yüce, bu çalışmasıyla toplumsal hafızaya katkı sunmayı, kaybedilen canları saygıyla anmayı ve birlik duygusunu diri tutmayı amaçlıyor.

Eser ayrıca binlerce can, yarım kalan hayat ve sessizce göçen umutların hikayesini, unutmamak ve unutulmasına engel olmak için hazırlandı.

Bugün yine 6 Şubat.

Unutma. Unutturma.

Kırmızı güllerle paylaş.