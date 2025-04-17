Ressam İlhami Atalay ve Cemal Toy'un öncülüğünde, usta ve genç kuşaklardan 60 sanatçının bağışladığı yaklaşık 200 eserlik seçki 18 Nisan 2025 Cuma akşamı saat 20.30'da Instagram üzerinden canlı yayınlanacak müzayedeyle sanatseverlerle buluşacak.

Yayın @cemaltoy hesabı üzerinden gerçekleşecek ve izleyiciler canlı yayında pey vererek müzayedeye katılabilecek. Ayrıca önerilen tutarda bağış yapan sanatseverler müzayede tarihinden önce de eser edinebilecek.

Fatih Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamındaki bağışların tamamı AID Uluslararası Doktorlar Derneği'nin Gazze'deki ampute bireyler için sürdürmekte olduğu Engelsiz Gazze Protez üretimi projesinde kullanılacak.

Müzayedede resim, desen, geleneksel sanatlar gibi çeşitli tekniklerle üretilmiş eserlerin yanı sıra İlhami Atalay'ın canlı performansla ortaya koyduğu "Filistin Çizgileri" serisi de yer alacak.

Sanatçıların ortaya koyduğu eserler yalnızca estetik değil aynı zamanda tarihe tanıklık niteliği de taşıyor.

Birlikte Sanat Derneği kurucusu Ressam Cemal Toy, etkinliğe dair şu değerlendirmede bulundu:

"Sanatçılar olarak bu zulme sessiz kalmamız elbette imkansız. Bugüne kadar çeşitli sergi ve projelerle bu soykırımın karşısında durduk ve sanat yoluyla destek olmaya çalıştık . Bu müzayedede de İlhami Atalay başta olmak üzere her yaştan sanatçı tarihe not düşen işler ortaya koydu. Bugün sanatçılarımızın çizdiği bu imgeler hem yıkımı hem direnişi hem de umudu temsil ediyor. Picasso'nun 'Guernica'sı nasıl bir dönemin savaş gerçeğinin evrensel bir sembolü haline geldiyse İlhami Atalay'ın canlı performansla ortaya koyduğu Filistin Çizgileri serisi de Gazze'de yaşanan soykırımın belgeleri niteliğinde."

Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne inanan herkes bu anlamlı etkinliğe davetlidir.

Etkinlik Bilgileri:

Tarih: 18 Nisan 2025, Cuma

Saat: 20.30

Yer: @cemaltoy Instagram hesabı üzerinden canlı yayın

Not: Fizikî katılım sağlamak isteyenler için adres

Fatih Belediyesi Ayvansaray Eğitim Birimi (Ayvansaray, Toklu İbrahim Dede Sk. No:7, 34087 Fatih/İstanbul) Cemal Toy Atölyesi