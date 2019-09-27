''Sanatın vazifesi insanları kaynaştırmak''

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin himayesinde, Kültür ve Tanıtma Müşavirliği organizasyonuyla ve Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığının desteği ile Halk Kültür Sarayı’nda düzenlenen Türk Sinema Günleri, “Kocan Kadar Konuş” filminin galası ile açıldı. Etkinliğin onur konuklarından karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan, “Sanatın en önemli vazifesi insanları kaynaştırmak ve bir araya getirmektir” dedi.

TUTKAL GİBİ

Türk dizi ve filmlerinin Balkanlar’da ve dünyanın dört bir yanında ilgi görmesinin sevindirici olduğunu belirten Kaçan “Bizler, bu kültür alışverişini komşuluğa, kardeşliğe dönüştürebilirsek ne mutlu. Sanat kitleler arasında bir tutkal vazifesi görür, hiçbir zaman ayrıştırıcı görev üstlenmez” dedi. Sinema Günleri, 30 Eylül’e kadar devam edecek.