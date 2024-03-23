Sanatseverlerin ilgi odağındaki Ankara Palas Müzesi'ni 49 bin 760 kişi ziyaret etti

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Ankara Palas, özgün yapısı korunarak yapılan restorasyonla müzeye dönüştürüldü. 21 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan Ankara Palas Müzesi, yoğun ilgi gördü. Ulus'taki İkinci Meclis binasının karşısında yer alan Cumhuriyet döneminin simge yapılarından Ankara Palas, tarihe meraklı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Müzenin, açıldığı günden bu yana ücretsiz olarak gezilebilmesi de ziyaretçi sayısını artırdı. Pazartesi dışında her gün açık olan müzeyi, şu ana kadar 49 bin 760 kişi gezdi.

Ankara Palas Müzesi, Milli Saraylar koleksiyonlarında yer alan 16-19'uncu yüzyıllara ait eserlerin yanı sıra Atatürk'ün kullandığı ve erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan eserlere ev sahipliği yapıyor. Müzede Cumhuriyet ve Osmanlı dönemine ait eserler bir arada sergileniyor. Cumhuriyet dönemi Türk portre ressamlığında önemli yeri olan 1914 kuşağı sanatçılarından İbrahim Çallı ve Feyhaman Duran'ın tabloları müze koleksiyonunu zenginleştiren eserler arasında. Ankara Palas'ın duvarlarını süsleyen saatler de ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Osmanlı sarayında ve Ankara Palas'ta kullanılan Avrupa yapımı gümüş takımlar ise müzenin dikkat çeken eserlerinden. Müzede, Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi'nden derlenen yazma ve matbu eserler de yer alıyor. Yeni kurulan Cumhuriyet'in modern yüzünü temsil eden Ankara Palas Müzesi, 1000 metrekareyi bulan kapalı alanda sergilenen bin 200'e yakın esere ev sahipliği yapıyor. Müze, açılışa özel olarak alınan kararla Ramazan Bayramı tatilinin bittiği 15 Nisan 2024 tarihine kadar pazartesi dışında her gün 9.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. İsteyen ziyaretçiler, müze girişinde sunulan sesli rehber hizmetinden yararlanabiliyor.