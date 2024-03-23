İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2024 Cumartesi / 14 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • Sanatseverlerin ilgi odağındaki Ankara Palas Müzesi'ni 49 bin 760 kişi ziyaret etti
Kültür Sanat

Sanatseverlerin ilgi odağındaki Ankara Palas Müzesi'ni 49 bin 760 kişi ziyaret etti

Cumhuriyet'in ilk yapılarından Ankara Palas Müzesi'ni ilk bir ayda 49 bin 760 kişi ziyaret etti.

DHA23 Mart 2024 Cumartesi 13:46 - Güncelleme:
Sanatseverlerin ilgi odağındaki Ankara Palas Müzesi'ni 49 bin 760 kişi ziyaret etti
ABONE OL

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Ankara Palas, özgün yapısı korunarak yapılan restorasyonla müzeye dönüştürüldü. 21 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan Ankara Palas Müzesi, yoğun ilgi gördü. Ulus'taki İkinci Meclis binasının karşısında yer alan Cumhuriyet döneminin simge yapılarından Ankara Palas, tarihe meraklı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Müzenin, açıldığı günden bu yana ücretsiz olarak gezilebilmesi de ziyaretçi sayısını artırdı. Pazartesi dışında her gün açık olan müzeyi, şu ana kadar 49 bin 760 kişi gezdi.

Ankara Palas Müzesi, Milli Saraylar koleksiyonlarında yer alan 16-19'uncu yüzyıllara ait eserlerin yanı sıra Atatürk'ün kullandığı ve erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan eserlere ev sahipliği yapıyor. Müzede Cumhuriyet ve Osmanlı dönemine ait eserler bir arada sergileniyor. Cumhuriyet dönemi Türk portre ressamlığında önemli yeri olan 1914 kuşağı sanatçılarından İbrahim Çallı ve Feyhaman Duran'ın tabloları müze koleksiyonunu zenginleştiren eserler arasında. Ankara Palas'ın duvarlarını süsleyen saatler de ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Osmanlı sarayında ve Ankara Palas'ta kullanılan Avrupa yapımı gümüş takımlar ise müzenin dikkat çeken eserlerinden. Müzede, Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi'nden derlenen yazma ve matbu eserler de yer alıyor. Yeni kurulan Cumhuriyet'in modern yüzünü temsil eden Ankara Palas Müzesi, 1000 metrekareyi bulan kapalı alanda sergilenen bin 200'e yakın esere ev sahipliği yapıyor. Müze, açılışa özel olarak alınan kararla Ramazan Bayramı tatilinin bittiği 15 Nisan 2024 tarihine kadar pazartesi dışında her gün 9.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. İsteyen ziyaretçiler, müze girişinde sunulan sesli rehber hizmetinden yararlanabiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.