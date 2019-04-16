Şanghay’ın jüri başkanı Ceylan
Başarılı yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 15 Haziran’da başlayacak “Şanghay Uluslararası Film Festivali”nde jüri başkanlığını üstlenecek.
“Bir Zamanlar Anadolu’da”, “Üç Maymun”, “Uzak”, “İklimler” ve “Ahlat Ağacı” filmlerinin ödüllü yönetmeni Ceylan, festivalde “Golden Goblet Ödülleri”ni veren jüride görev alacak. Festivalden yapılan açıklamada, Türkiye’nin “ulusal hazinesi” olarak tanımlanan Ceylan’ın bugüne kadar 6 filmiyle katıldığı Cannes Film Festivali’nde, En İyi Yönetmen, En İyi Film ve Jüri Ödülü sahibi olduğu kaydedildi.
YÖNETMENE ÖVGÜ
Ceylan’ın yönetmen olarak özgün bir film dili olduğunun da altı çizilen açıklamada, “Yaşam yolculuğunu derin objektifiyle betimliyor, felsefi düşüncesini tam olarak ifade ediyor ve yaşamın gerçek yüzünü şiirsel kelimelerle ve edebi bir anlatımla sessizce gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
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