Saraybosna’nın Kalbi için 53 film yarışacak
25. Saraybosna Film Festivali 16-23 Ağustos’ta düzenlenecek. Uluslararası uzun metraj bölümünde Türkiye dahil pek çok ülkeden filmler “Saraybosna’nın Kalbi” ödülü için yarışacak.
Bosna Hersek’te bu yıl 25’incisi düzenlenecek Saraybosna Film Festivali’nde (SFF) “Saraybosna’nın Kalbi” ödülleri için 4 kategoride 53 film yarışacak.
Bosna Hersek’te 1992-1995 yıllarında yaşanan kanlı savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna’yı yeniden kültür-sanat merkezi haline getirmek amacıyla başlatılan festival, bu yıl 16-23 Ağustos’ta düzenlenecek. Saraybosna’daki tarihi Ulusal Tiyatro binasındaki festival kapsamında bu yıl 23 filmin dünya prömiyeri yapılacak.
Bu yıl festivalde Bosna Hersek’in yanı sıra Türkiye, Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Hırvatistan, GKRY, Yunanistan, Gürcistan, Macaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Malta, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya’dan filmlerin yarışacağı ifade edildi.Geride bıraktığı çeyrek asır içinde dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayan festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi birçok isim katıldı.
TÜRKİYE’DEN KIZ KARDEŞLER
Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan, Emin Alper’in son filmi Kız Kardeşler, 25. Saraybosna Film Festivali Uluslararası Yarışma bölümüne seçildi. Annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu alan filmin başrollerinde Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir yer alıyor.
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