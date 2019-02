Sarıyer “tiyatroda” sekizinci randevu

Geride kalan yedi şenlikte ülkenin her yerinden yaklaşık iki yüz ayrı oyunu yine yaklaşık kırk bin seyirciyle buluşturan şenliğimiz bu yılda on dördü yetişkin üçü çocuklara yönelik olmak üzere on yedi oyun ile perdelerini açıyor.Sarıyer Belediyesinin geçen yıl hizmete açtığı Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi(BKSM)'nin de eklenmesiyle birden fazla mekanda sahnede alacak olan şenliğimiz, sadece Sarıyer izleyicisine değil artık tüm İstanbul'lu sanatseverlere ev sahipliği yapacak. 636 kişilik koltuk kapasitesine sahip BKSM 150 metrekarelik sahnesi ile büyük prodüksiyonlara da sahne alma imkanı tanıyacak. Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi ve Rauf Denktaş Kültür Merkezi ile birlikte toplam üç salonda gösterilerin yapılacağı şenliğimiz,misyonu gereği özel ödenekli amatör ayrımı yapmadan nitelikli ve her türden oyuna sahnelerini açacak,oyunları ücretsiz sergileyecek.

Tiyatro severler,sezon içerisinde t bilet bulamadıkları yıllardır kapalı gişe oynayan İstanbul Devlet Tiyatrosunun “Profesyonel”, Ortaoyuncular'ın “Ferhangi Şeyler”, Moda Sahnesi “En Kısa Gecenin Rüyası”, BKM” Manik Atak”, Semaver Kumpanya “Mağrur Fil Ölüleri”, Tiyatro Adam “Mechul Paşa” gibi oyunlarla,Ferhan Şensoy,Bülent Emin Yarar,Yetkin Dikinciler,Altan Gördüm,Deniz Türkali,Sumru Yavrucuk,Erdem Akakçe,Mert Fırat,Melis Birkan,Devrim Yakut,Bihter Dinçel... gibi birçok sanatçıyı sahnede izleme olanağına ücretsiz olarak kavuşacak.Bahara sanat dolu,yarınlara umut dolu,şenlikle,denizle ,yeşille girmek isteyen tüm İstanbullular,buyurunuz..

BİRLİKTE NİCE RANDEVULARA..